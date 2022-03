Sky – Inter, oggi l’annuncio del rinnovo di Brozovic. E Skriniar è il prossimo

Il club nerazzurro ha da tempo l'accordo con il croato e oggi comunicherà ufficialmente la firma sul contratto fino al 2026

Sarà annunciato oggi il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 2026 con un ingaggio di sei mln all'anno + bonus. L'Inter in un momento storico in cui ci sono squadre che non rinnovano ai giocatori con gli ingaggi più pesanti, aggiunge alla lista di chi ha già rinnovato - come Bastoni, Lautaro e Barella - il contratto (tanto atteso) del croato.