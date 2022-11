Brozovic, ecco l’assist di Dalic a Inzaghi. La scelta del c.t. che fa sorridere l’Inter

È mancato e la sua assenza si è sentita. Marcelo Brozovic è uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi. L'infortunio rimediato nel match di Nations League contro l'Austria lo scorso settembre, ha privato il tecnico nerazzurro del suo fulcro. Certo, l'assenza si è sentita meno rispetto alla scorsa stagione grazie all'intuizione di piazzare davanti la difesa Calhanoglu, ma il croato è troppo importante per l'Inter e Inzaghi. Recuperato in tempo per il Mondiale, Brozovic sta giocando con continuità con la sua Croazia. "Il che fondamentalmente significa acquisire ancora più esperienza internazionale, ma soprattutto mettere nelle gambe minutaggio importante anche per presentarsi con una condizione più che accettabile alla ripresa degli allenamenti", sottolinea Tuttosport.

"Una scelta non casuale, presa da Dalic per far ritrovare più velocemente la forma al centrocampista nerazzurro. Giovedì, nel match da dentro o fuori col Belgio, Marcelo partirà tra i titolari. E sfiderà Romelu Lukaku in una gara che con tutta probabilità vedrà uno dei due giocatori interisti esultare per il passaggio del turno, opposto all’altro che invece rischia di piangere una precoce eliminazione".