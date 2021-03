Inter, Brozovic ha conquistato anche Conte. Cambiano gli interpreti ma lui rimane intoccabile

Il centrocampista dell'Inter è insostituibile nel centrocampo nerazzurro e anche Conte fatica a fare a meno di lui

C'è un giocatore a cui Conte non riesce proprio a rinunciare: si tratta di Marcelo Brozovic. Il croato è il regista dell'Inter, è lui che dà inizio all'azione ed è quello con le caratteristiche migliori per giocare da vertice basso nel 3-5-2 nerazzurro. Ora il tecnico gli ha affiancato Eriksen con il quale si alterna nella regia, ma Brozovic è il vero insostituibile della formazione interista.

Ora l'inserimento di Eriksen gli toglie qualche pressione, visto che gli avversari dovranno marcare due fonti di gioco, e il centrocampo dell'Inter ha aggiunto qualità. Ma le doti del croato risultano determinanti per il gioco di Conte. "Il centrocampo dell’Inter è sempre più in mano a Brozovic, l’uomo diventato grande e a cui è impossibile fare meno", spiega il portale sportivo. E anche giovedì sarà in campo contro il Parma, Conte non rinuncerà a lui anche se diffidato.