Brozovic, numeri da dominatore. Il croato si prende lo scettro del gioco anche in Supercoppa

Ennesima partita di livello per quantità e qualità per il centrocampista dell'Inter che presto ufficializzerà il suo rinnovo

Non ci sono alternative, l'Inter e Simone Inzaghi lo sanno: Marcelo Brozovic deve rinnovare. Il croato è il perno della squadra, il fulcro del gioco, la fonte inesauribile da cui nasce ogni singola azione dei nerazzurri. Come farne a meno? Impossibile, inutile cercare un sostituto (non c'è), meglio blindarlo e goderselo fino in fondo. Ieri sera, nella vittoria dell'Inter contro la Juventus, Brozovic magari non ha brillato come in altre circostanze, ma la sua prestazione è stata importante e decisiva anche per il risultato.