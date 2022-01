Sky – Inter-Brozovic: dialogo sereno. I dirigenti hanno detto a Perisic…

Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo dei due croati: per Marcelo il discorso prosegue. Con Ivan si attende una risposta

Più ottimismo per Brozovic rispetto a Perisic. Gianluca Di Marzio, a Calciomercato l'Originale, ha parlato dei due croati. In particolare sul secondo ha spiegato che la sua richiesta per il rinnovo fatta all'Inter è tra cinque e mezzo e sei mln. "Il club nerazzurro avrebbe risposto che se trova qualcuno in Europa che gli dà quelle cifre allora fa bene a firmare. Evidentemente i dirigenti interisti non ritengono sia giusta come valutazione", ha spiegato l'esperto di mercato. Nel suo caso si aspetta la risposta dopo un consulto con gli agenti che proveranno a trovare per lui un contratto che soddisfi la richiesta fatta.