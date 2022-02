Inter, finalmente è fatta: Brozovic firma oggi rinnovo fino al 2026. Presto l’annuncio

Marcelo Brozovic rinnova con l'Inter. Ci siamo, il croato e la società hanno trovato l'intesa totale per il prolungamento: firme in arrivo

Marcelo Brozovic rinnova con l'Inter. Ci siamo, il croato e la società nerazzurra dopo una lunga trattativa hanno trovato l'intesa totale per il prolungamento di contratto. Accordo raggiunto, firme e annuncio in arrivo per i nerazzurri: Brozovic resterà all'Inter fino al 2026, con un ingaggio da circa 6 milioni a stagione. Verrà dunque prolungato ufficialmente nelle prossime ore il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, è fatta. Lo ha annunciato su Twitter Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale.