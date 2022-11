Brozovic titolare dopo 66 giorni, GdS: “Ora Inzaghi deve ragionare sull’assetto Inter”

Marcelo Brozovic è tornato. Non una prestazione entusiasmante all’esordio in Qatar contro il Marocco, ma il centrocampista ha giocato per tutti i 90 minuti più recupero. Buone notizie per il ct Dalic e in chiave Inter per Simone Inzaghi, che non vedeva Brozo titolare dalla gara con l’Udinese (66 giorni prima esattamente). I problemi fisici sono superati e dopo gli spezzoni giocati contro Juventus, Bologna e Atalanta, in nazionale il regista si è ripreso il suo posto in mediana.