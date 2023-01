SM – Marotta smentisce ma Brozovic-Kessié è ancora in piedi: il punto. E per Skriniar…

Al di là della smentita ufficiale di Marotta, lo scambio tra Inter e Barcellona che vede coinvolti Brozovic da un lato e Kessié dall'altro è ancora in piedi. A riportarlo è Sport Mediaset che, sebbene ribadisca come il club blaugrana non abbia ancora mosso passi formali, conferma l'interesse del club spagnolo per il croato, visto come potenziale sostituto di Busquets, destinato a lasciare il Barcellona a fine stagione.