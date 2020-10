Gds – Inter, Alonso ed Emerson rimangono al Chelsea. Brozovic, niente Psg. Ieri non è sfuggito…

Salvo sorprese, il mercato in entrata dell’Inter va considerato finito qui. Piazzato Dalbert al Rennes, in queste ore il club nerazzurro sta lavorando soprattutto sulle uscite, in particolare i nomi caldi sono quelli di Asamoah e di Joao Mario. “Non è sfuggito come in conferenza Conte abbia sottolineato la presenza in organico di tre esterni. Ci sarebbe stato spazio in rosa – e anche in lista Uefa – per un quarto laterale (al netto dei possibili adattamenti di D’Ambrosio e Darmian), ma né Alonso né Emerson prenderanno la via di Appiano, nonostante i tentativi del club con il Chelsea. E non avrà seguito neppure l’idea, abbozzata dal Psg, di uno scambio tra Brozovic e Paredes“, scrive la Gazzetta dello Sport.

