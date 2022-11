Calha idea geniale di Inzaghi, ma Brozovic non si discute: è presente e futuro dell’Inter

Riecco Marcelo Brozovic. Ha sorriso e non poco Simone Inzaghi in settimana per il recupero del centrocampista. Verso Juventus-Inter sì, chiaramente, ma soprattutto per il proseguo della stagione. "Brozovic è un giocatore importantissimo per noi, in questi due giorni, devo essere sincero, mi ha stupito per come ha lavorato. Non sono 60 giorni come Lukaku ma quasi 40, sono tanti ma in questi due giorni ha lavorato bene, non penso che parta dall'inizio ma vedremo come andrà la partita, per noi è un giocatore fondamentale, un'assenza di cui si è parlato poco fortunatamente perché i suoi compagni hanno fatto bene". Queste le parole con cui l'allenatore ha annunciato il rientro del croato.