Brozovic: “Stavolta passiamo il turno al 100%. Col Real l’errore è stato…”

Il centrocampista croato è certo del passaggio del turno malgrado la partenza ad handicap: "Vinceremo 3-4 partite"

"Abbiamo sbagliato troppo, non abbiamo fatto gol e se non fai gol alla fine lo prendi. Volevamo subito giocare sugli attaccanti, secondo me dobbiamo gestire la palla meglio e finire 0-0 se non puoi fare gol. Abbiamo vinto solo 5 partite in Champions ultimamente? Sono poche vittorie ma quest'anno vinciamo sicuro 3-4 partite e passiamo il turno. Sono sicuro al 100%", il commento del croato (nel video la sua intervista ndr).