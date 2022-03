Brozovic ‘raro’: no a Barcellona e Conte per l’Inter. Piano B? Inzaghi pensa a…

Il retroscena sul rinnovo del centrocampista croato e le possibili alternative in caso di assenza contro la Juve

La tanto attesa fumata bianca è arrivata. Il matrimonio tra Marcelo Brozovic e l'Inter continua, almeno fino al 30 giugno 2026. Una bella notizia per Inzaghi e per il club nerazzurro, che si tiene stretto uno dei pilastri della squadra.

Brozovic è diventato il più pagato della rosa. Un riconoscimento per quello che il croato sta mostrando in campo, con la sua presenza che è diventata fondamentale: "Non è il centrocampista più forte del mondo, ma certamente uno tra i più rari".

"Ci sono sostituti per tutti, non per il “cervello” della squadra. Inzaghi al suo posto ha provato Barella, poi Vecino, ma pure Vidal e Calhanoglu, tutti con risultati molto poco soddisfacenti [...] difficile trovare un’alternativa che sappia fare lo stesso lavoro, meglio pensare a uno schieramento diverso. Il tecnico piacentino ci sta pensando, ma spera che queste due settimane siano sufficienti per rimettere al centro del campo il suo 'faro', già a partire dalla sfida fondamentale contro la Juventus del 3 aprile".