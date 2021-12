Brozovic-Inter, fumata bianca in arrivo. “Rinnovo entro Natale: i dettagli”

Dopo la trasferta di Madrid, è previsto infatti un nuovo aggiornamento tra il padre e l'avvocatessa di Brozovic e l'Inter

"La strada è in discesa anche se manca ancora qualche km per vincere la tappa. E al traguardo arriveranno in due con le mani alzate, sarà un ex aequo tra l'Inter e Marcelo Brozovic ". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al rinnovo di contratto del croato. Secondo la Rosea, c'è talmente tanto ottimismo da entrambe le parti che l'annuncio dovrebbe arrivare entro Natale.

Dopo la trasferta di Madrid, è previsto infatti un nuovo aggiornamento tra il padre e l'avvocatessa di Brozovic e l'Inter. "Non sarà quello risolutivo, perché c'è bisogno di tempo: non siamo ancora ai dettagli, ci sono diversi aspetti da sistemare, anche burocratici e non solo economici. Ma adesso, ancor più che nei giorni scorsi, si respira un'aria di grande fiducia ed è così da entrambi i lati del tavolo", spiega La Gazzetta dello Sport che ribadisce come Brozo non abbia tra le mani offerte top, nonostante qualche interessamento di Atletico Madrid e PSG. Il croato chiede almeno 6 mln di euro, l'Inter ragiona invece intorno ai 5,5 a stagione fino al 2026. "La distanza non è ampia e basta uno sforzo reciproco per colmarla. Magari con l'inserimento di bonus più cospicuti si riuscirà ad andare a dama".