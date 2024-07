Brutto infortunio per l'esterno nerazzurro, che ha riportato la frattura della tibia durante un allenamento con il Canada

Brutta notizia in casa Inter: Tajon Buchanan ha riportato la frattura della tibia durante un allenamento con il Canada, e le notizie che arrivano sono tutt'altro che confortanti. L'esterno nerazzurro ha lasciato il campo in ambulanza, e l'infortunio è immediatamente apparso grave. Gli esami strumentali hanno confermato i primi sospetti, e a questo punto si può già ipotizzare un lungo stop: operazione necessaria e almeno 5-6 mesi ai box.

Un guaio per l'Inter, che contava molto su Buchanan in vista della prossima stagione, dopo averlo prelevato a gennaio dal Club Brugge. A questo punto, come ipotizza La Gazzetta dello Sport, potrebbe diventare necessario un intervento sul mercato da parte della dirigenza nerazzurra.