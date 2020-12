Sky – Cagliari-Inter, Eriksen probabile titolare. Conte pensa ad un cambio in attacco

L’imperativo in casa Inter è ovviamente quello di dimenticare il prima possibile la delusione in Champions League e concentrarsi in tutto e per tutto in campionato. Ecco perché Antonio Conte (rileggi qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa) pensa a qualche mossa a sorpresa per continuare il filotto di vittorie in Serie A. E, secondo Sky Sport, domani Christian Eriksen, reduce da un ottimo finale di gara contro lo Shakhtar, va verso il ruolo di titolare: sarà curioso capire se sulla linea dei centrocampisti o sulla trequarti. Conte effettuerà anche altri cambi: Lukaku resta titolare in avanti, ma giocherà con lui Alexis Sanchez.