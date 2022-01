Approvato nuovo protocollo Covid: stop con 35% di positivi, arginato intervento Asl

E' stata raggiunta l'intesa sul protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza Stato-Regioni,

E' stata raggiunta l'intesa sul protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza Stato-Regioni. Protocollo in cui si prevede lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi, a quanto apprende l'Adnkronos. Questa la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio.