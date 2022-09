Inter, sei già al bivio. E il calendario non aiuta: da Mou al Barça, gli impegni dopo la sosta

Sarà una sosta molto, molto lunga. In cui tanti lasceranno Appiano Gentile per indossare la maglia della propria nazionale, ma che non mancherà di portare all'interno di tutto il mondo Inter riflessioni e domande profonde. La sconfitta contro l'Udinese, la terza in campionato e la quarta stagionale in otto partite, contando anche la Champions League, pone Simone Inzaghi e tutto il gruppo nerazzurro già di fronte a un bivio, perché i bonus, quando non siamo nemmeno a fine settembre, sembrano già esauriti.