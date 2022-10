Inter, fissato l’appuntamento con l’agente di Calhanoglu. Rinnovo? Sì, ma a cifre diverse

"Una risorsa estremamente duttile per l'Inter, che nella pausa per il Mondiale in Qatar convocherà il suo agente per iniziare a parlare di rinnovo. Il tempo di certo non manca, l'ex centrocampista di Amburgo e Bayer Leverkusen, portato in Italia dal Milan nel 2017, ha il contratto in scadenza nel 2024 e in nerazzurro sta benissimo, ma l'intenzione è quella di arrivare a un accordo prima dell'inizio del 2023-24, per evitare brutte sorprese. Calhanoglu in estate ha ricevuto sondaggi da Nottingham Forest, Everton e Newcastle, che non ha preso in considerazione. Vuole restare all'Inter, resta però da trovare un'intesa economica, a cifre diverse dai 5 milioni di euro netti attuali", spiega Calciomercato.com.