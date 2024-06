Calhanoglu è sempre più vicino a lasciare l'Inter per approdare al Bayern Monaco: in Turchia ne sono sicuri

Il Bayern Monaco avrebbe accelerato i contatti in queste ore per provare a chiudere l'affare. Nei giorni scorsi si è parlato di offerte importanti del Bayern per Palhinha, anche di 35 e 45 mln ma il Fulham per il momento ha detto no. Il Bayern ha così dirottato i suoi radar su Calhanoglu. Il giornalista di TRT Spor, İbrahim Kırkayak, che segue la Turchia ad Euro 2024 dalla Germania ha chiesto conferme a Calhanoglu e, a quanto si legge su TRT Spor, Hakan avrebbe confermato lo sviluppo della trattativa.