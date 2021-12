Calhanoglu: “Dominato contro tutti. Rigore? Non facciamo casino, siamo una squadra”

Le parole del centrocampista nerazzurro dopo il poker rifilato questa sera al Cagliari

Al triplice fischio di Inter-Cagliari, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Sono molto contento di essere qui, sono orgoglioso. Ringrazio la squadra, mi ha aiutato ad essere un giocatore così importante. Do il massimo in campo per loro e per il club. Ringrazio i tifosi che mi sono sempre dietro, sono contento. Rigori? Non facciamo casino per quello. Siamo una squadra, si può sbagliare e anche io posso sbagliare. Abbiamo giocato molto bene, Lautaro ha fatto una grande partita e ci dà una mano davanti. Siamo una squadra. I tifosi cantano 'la capolista se ne va'? Ringrazio i tifosi, è un onore essere qui all'Inter. Abbiamo giocato bene tante partite, meritiamo di essere primi, abbiamo dominato tutte le partite. Dobbiamo continuare così".