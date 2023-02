GdS – Calhanoglu, da ‘nemico’ a idolo dopo aver zittito i milanisti. E il rinnovo…

Merito del rendimento in campo, da mezzala e anche da regista in questa stagione, ma secondo La Gazzetta dello Sport anche "delle dichiarazioni successive alla vittoria della Supercoppa Italiana a Riad, del modo in cui domenica scorsa ha zittito la Sud rossonera dopo aver battuto il calcio d'angolo dell'1-0 di Lautaro e dell'attaccamento che mostra verso quella che da un anno e mezzo è la "sua" maglia.