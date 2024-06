Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L'Originale, per l'Inter Calhanoglu è incedibile

Dalla Germania si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu mentre in Turchia si sono spinti oltre, assicurando che il calciatore volesse accettare la proposta dei bavaresi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L'Originale, per l'Inter Calhanoglu è incedibile e non arrivata alcuna offerta. Calhanoglu, inoltre, sta benissimo a Milano e non vuole cambiare aria: il suo futuro - assicura Di Marzio - sarà nerazzurro al di là di un possibile interesse che potrebbe manifestarsi da parte del club bavarese.