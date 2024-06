Nelle scorse ore si sono rincorse in Germania e in Turchia voci sull'interesse del club tedesco per il centrocampista nerazzurro

Da quanto raccolto da FCINTER1908.IT l'interesse del Bayern per Calhanoglu è reale ma sono forti le resistenze dell'Inter. Ad oggi tutti i sondaggi sul calciatore sono stati rispediti al mittente. Per i dirigenti nerazzurro sostituirlo sarebbe una sfida ardua e per questo non si possono considerare offerte normali o anche vantaggiose. In pratica dovrebbe arrivare una clamorosa proposta per vincere le resistenze interiste. In fondo si tratterebbe della cessione di uno dei calciatori più rappresentativi della forza e dell'evoluzione della squadra di Inzaghi.