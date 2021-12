Calhanoglu-Inter, è andata così: dalle offerte di Milan e Juve al fattore Inzaghi

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Hakan Calhanoglu, arrivato in estate a parametro zero all'Inter

" A inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi . Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen, e allora gli scenari sono cambiati del tutto. […] “Hakan, ti faccio giocare come Luis Alberto. E poi mi serve chi mi batte le punizioni. Vieni da noi”, il succo delle chiamate di Inzaghi. Chiamate al plurale, sì, perché sono state tantissime per convincerlo. I dubbi li possiamo intuire bene: un passaggio “da derby” non è mai facile da gestire, ma la voglia di misurarsi con una realtà nuova ha prevalso”, si legge.

Le offerte non mancavano per Calha. Dall’offerta di rinnovo del Milan ai sondaggi della Juve, passando per le proposte in arrivo dall’estero. Il sito fa chiarezza sulla situazione: “La Juventus a marzo, con Paratici, lo aveva praticamente bloccato. Poi erano arrivate dalla Liga le proposte di Barcellona e Atletico Madrid, che non avevano mai affondato. Sullo sfondo anche il Qatar, che magari potrà raggiungere terminata l’esperienza in Italia. Alla base, è ovvio, c’era il Milan: proposta di contratto da 4 milioni di euro a stagione che però non ha mai convinto. Tanto che i contatti si erano a poco a poco diradati, fino a qualche sporadica telefonata nelle ultime settimane, provando ad attendere un rilancio che non sarebbe arrivato. […] In sette giorni, i contatti con l’Inter hanno portato al cambio maglia: 3 anni a 5 milioni più uno di bonus. Clamoroso in parte. Inaspettato molto. Ma è anche questo il mercato”.