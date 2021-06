Calhanoglu: “Voglio lo scudetto con l’Inter. Ho parlato con Inzaghi e mi ha detto…”

Le parole del nuovo giocatore dell'Inter: "Essere nella squadra campione d'Italia è una grande cosa, l'Inter è una grande squadra e un grande club"

Hakan Calhanoglu, ufficializzato poco fa come nuovo giocatore nerazzurro, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Inter TV. Queste le sue dichiarazioni: "Essere nella squadra campione d'Italia è una grande cosa, l'Inter è una grande squadra e un grande club con una bella atmosfera e grandi tifosi: sono molto contento e felice. Devo aspettare venti giorni, ora vado in vacanza: ho grandi sensazioni, vogliamo vincere lo scudetto anche quest'anno. Il primo anno in Italia è stato difficile per me, non parlavo la lingua e non conoscevo la gente: ho imparato tanto, ho conosciuto amici.