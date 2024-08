Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole in merito alle voci su un possibile addio nelle scorse settimane: "Chi mi conosce sa come sono, io sono una persona che sta sempre in silenzio, non parlo tanto: mi piace lavorare e migliorare. In questi tre anni ho trovato compagni e tifosi incredibili: sono cresciuto grazie a loro. Non ho mai avuto un pensiero sull'andare via, ero sicuro di rimanere all'Inter: i rumors arrivano, però io non ho mai detto niente e ho pensato solo al mio lavoro. Poi ho parlato, così tutti si sono rilassati.