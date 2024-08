FCIN1908 / Inter, verso il Genoa: riecco Taremi in gruppo in tempi record

Il risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra è già superato, in tempi record: Mehdi Taremi è tornato oggi in gruppo

Riecco Mehdi Taremi in casa Inter. Il risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra è già superato, in tempi record. Come appreso da FCIN1908.it, l'attaccante nerazzurro è tornato a lavorare in gruppo proprio oggi agli ordini di Simone Inzaghi.