Camano: “Club sauditi su Lautaro? Ha rinnovato con l’Inter, accordo raggiunto”

Torna a parlare Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez: ecco le dichiarazioni sui rumors sauditi per il Toro

Torna a parlare Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. E arriva l’ennesima conferma dell’accordo raggiunto tra l’argentino e l’Inter per il rinnovo. Ai microfoni di Winwin, Camano si è espresso così in merito ai rumors sull’interesse di club sauditi per il capitano nerazzurro.