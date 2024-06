Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere lontano da Milano: i nerazzurri puntano con decisione su Carboni, ma le offerte non mancano di certo, e una sua eventuale cessione permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di avere i fondi necessari per finanziare altre operazioni in entrata. Una delle possibli destinazioni dell'argentino potrebbe essere il Bologna, che nella prossima stagione disputerà la Champions League. Decisiva, come scrive Il Resto del Carlino, sarà la scelta dell'allenatore. Se i felsinei dovessero decidere su Raffaele Palladino, attualmente tecnico del Monza, le possibilità di vedere il classe 2005 in maglia rossoblu aumenterebbero in maniera esponenziale: "Giuseppe Riso, in caso di approdo di Palladino a Bologna e data la necessità del Bologna di cercare un centrocampista offensivo dopo l'infortunio di Ferguson, dopo i contatti dell'ultima settimana potrebbe trattare Valentin Carboni (19), di proprietà dell'Inter e in prestito a Monza nell'ultima stagione (2 gol) e già entrato nel giro dell'Argentina".