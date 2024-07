Arrivano anche gli ultimi dettagli per quanto riguarda l'offerta ufficiale inviata dal club francese all'Inter. Come riporta Fabrizio Romano, "l'offerta inviata all'Inter è di un prestito con diritto di riscatto a 36 milioni di euro. I nerazzurri avranno un controriscatto di poco superiore per mantenere il controllo sul giocatore. Si sta trattando su altri dettagli cruciali".