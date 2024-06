Negli ultimi due anni, l'Inter ha incassato 60 mln di euro (le cessioni di Casadei e Fabbian le più eclatanti) ma l'asticella può anche alzarsi quest'estate, tenuto conto del futuro in dubbio di Valentin Carboni e Martin Satriano. "I 23 milioni incassati nel 2022 grazie al vivaio vengono abbondantemente superati l’anno successivo, delineando i contorni di una programmazione mirata. I prodotti del vivaio che vengono ceduti sono quattro, dai quali l’Inter incassa poco meno di 40 milioni: partono Mulattieri e Pinamonti (entrambi al Sassuolo per un totale di 26 milioni), Pirola (a Salerno per 5 milioni) e quel Fabbian su cui i nerazzurri decidono però di mantenere il controllo grazie a un diritto di “recompra” a prezzo stabilito. Una sorta di garanzia per evitare di mordersi le mani in futuro. Fatto sta che la strategia si rivela nuovamente vincente. Perché i milioni che piovono grazie ai quattro di cui sopra vanno a coprire quanto mancava per completare il mercato in entrata. Un mercato che, tra colpi effetto (su tutti Pavard, pagato 30 milioni) e colpacci a zero (in primis Thuram), consegna a Inzaghi una macchina da scudetto. Nel mezzo ci sono anche i ricchi incassi per le cessioni di Onana (50 milioni dallo United), Brozovic (18 dall’Al-Nassr) e Gosens (13 dall’Union Berlino), vale ricordarlo. Ma dal vivaio è comunque arrivato il 25% del totale investito sul mercato porzione decisamente considerevole", rimarca la Rosea che poi aggiunge: