La Sampdoria ha deciso di non riscattare Stankovic ed Esposito, per i quali avrebbero dovuto sborsare 7 mln a testa

In questi giorni si apre la finestra per i riscatti dei giocatori prestati ad altre squadre. L'Inter, tra gli altri, ha prestato alla Sampdoria Sebastiano Esposito e Filip Stankovic, fissando per entrambi un diritto di riscatto, in favore dei blucerchiati, per 7 mln di euro.