E' Valentin Carboni il nome più chiacchierato in sede di mercato della rosa dell'Inter. Il talento classe 2005 piace infatti molto in Italia e non solo, con l'Olympique Marsiglia ultimo in ordine di tempo ad aver mostrato interesse per lui. Le ultime dal Corriere dello Sport: "Il sondaggio del Marsiglia non può essere una sorpresa. Ormai la stellina interista è sotto i riflettori e, quindi, il livello delle squadre che l’hanno messo nel mirino si è inevitabilmente alzato. Il prestigio del club francese è fuori discussione, seppure l’ultima stagione non sia andata nel migliore dei modi. Con De Zerbi, però, si cerca un rilancio in grande stile. Ed è stato proprio l’allenatore italiano a indicare Carboni come rinforzo, con il proposito di affidargli un ruolo di primo piano nella squadra che intende costruire.