Carnevali: “Scamacca-Frattesi? Parlato con Inter. Ma 65 mln forse non bastano”

"Sul mercato ci sono ancora più probabilità che vengano offerte dall'estero dove spiccano proposte più alte"

"Scamacca e Frattesi? Non abbiamo la necessità di venderli, potremmo anche tenerli tutti e due oppure uno solo. Sono due giocatori di prospettiva, verranno fatte adeguate proposte. 65 milioni per tutti e due? Noi non ci accontentiamo, può essere anche bassa come offerta. Ci sono anche altri giocatori importanti come Raspadori e Traorè".