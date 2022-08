Casadei, assalto Chelsea: “Lo vogliono in settimana, terza offerta. L’Inter chiede…”

I blues non hanno mollato la presa sul talento nerazzurro, anzi è pronto un rilancio. E' il terzo per Casadei dopo i due rifiuti Inter

Cesare Casadei, è assalto Chelsea. I blues non hanno mollato la presa sul talento nerazzurro, anzi è pronto un rilancio. Già in settimana, gli uomini di Todd Boehly torneranno alla carica. Lo assicura Fabrizio Romano.

"La nuova proposta per il talento dell'Inter Cesare Casadei sarà presentata molto presto, Todd Boehly vuole che l'affare venga chiuso in questa settimana. Nessun problema per quanto riguarda l'accordo con il giocatore. L'Inter vuole più di 15 milioni dopo aver rifiutato già due offerte. Il Chelsea è in vantaggio sul Nizza già dalla scorsa settimana", le parole di Romano.