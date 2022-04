Casadei: “Mi ispiro a Barella e Brozovic. All’Inter tutti campioni. Inzaghi grande tecnico”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista si racconta

Già 12 gol in campionato con l'Inter Primavera di Chivu e un futuro che si prospetta brillante. Cesare Casadei ( qui potrete leggere un nostro approfondimento ) è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista si racconta: "Sono molto contento di come sta andando, ma il mio pensiero è sempre di mettermi a disposizione della squadra. Cerco sempre di fare qualcosa di più rispetto a quanto ho già fatto".

"Abbiamo grande rispetto di lui sia come allenatore sia per quello che ha fatto da giocatore con la maglia dell’Inter. Avendo giocato ad alti livelli, ci può dare qualcosa in più. Ed è molto bravo anche a livello di comunicazione con i ragazzi, parla tante lingue e di conseguenza sa gestire ogni ragazzo alla perfezione".

"Mi piace molto per le caratteristiche che ha e per come gioca, è un calciatore da cui prendo spunto. Ma per arrivare a quei livelli bisogna lavorare tanto".