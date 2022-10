Inter, Cassano: “Ho avuto una notizia assolutamente sicura su Skriniar e penso proprio che…”

L'Inter farà un'importante offerta per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar . Lo ha svelato Antonio Cassano in diretta su Twitch alla Bobo TV, dopo i rumors estivi sul PSG e le recenti indiscrezioni sul rinovo di contratto del difensore. Ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante sul futuro di Skriniar.

"Mi hanno detto che l'Inter farà un’offerta molto, molto importante a Skriniar. È una notizia quasi certa questa, che ho approfondito proprio. Penso che il ragazzo non potrà dire no a questa offerta dell’Inter. La fonte? Non è Piero, non è Piero (Ausilio, ndr)", ha detto Cassano.