Cavani, le richieste di ingaggio non spaventano l’Inter: un fattore aiuta i nerazzurri

L’Inter, incassati i no di Giroud e Mertens, vira con forza su Edinson Cavani: l’attaccante uruguayano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è diventato il primo obiettivo per l’attacco dei nerazzurri (a prescindere dalla cessione o meno di Lautaro Martinez). L’ostacolo principale, secondo il Corriere dello Sport, rimane l’ingaggio faraonico percepito dal Matador, ma la possibilità di vederlo a Milano non è assolutamente da scartare:

“Non sarà facile smussare gli angoli della trattativa: tra l’Inter e Cavani lo scoglio è un ingaggio faraonico che andrà riveduto e corretto, per ufficializzare un matrimonio biennale. […] Cavani, a sua volta, prova ad andare incontro alle esigenze dell’Inter: dai dodici milioni annui che prende al Paris Saint Germain, può tagliarsi lo stipendione arrivando al massimo a dieci. Ma sono comunque condizioni improponibili per Ausilio e Marotta“.

JOLLY INTER – “A favore dell’Inter gioca però la tassazione agevolata che riguarda i giocatori arrivati dall’estero e che si fermano in Italia almeno due anni. Come ad esempio Eriksen e Lukaku. […] Con Cavani l’Inter dovrebbe per forza di cose adeguarsi ai livelli di un altro mega-ingaggio: l’uruguaiano in pratica chiede il doppio di quel che la società nerazzurra avrebbe dato a Mertens“.