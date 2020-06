AS – Atletico, no definitivo a Cavani. Per El Matador Inter o Roma: ecco gli scenari

Il matrimonio tra Edinson Cavani e l’Atletico Madrid non si farà. A gennaio sembrava imminente il trasferimento dell’uruguaiano alla corte di Diego Simeone già durante la sessione invernale. Ma poi il mancato arrivo venne interpretato come un semplice rinvio all’estate successiva, ma così non e’ stato e non sarà.

Lo assicura il sito del quotidiano spagnolo AS che ripercorre anche le tappe della rottura tra la dirigenza dei “colchoneros” e l’entourage del Matador, in scadenza di contratto con il Psg. Il sito del quotidiano madrileno sottolinea che adesso il club in pole per l’ingaggio di Cavani è la Roma. I giallorossi offrirebbero un ricco triennale che lo porterebbe a essere il giocatore più pagato della rosa giallorossa.

C’e’ anche l’Inter (Conte è sempre stato un estimatore dell’ex Napoli e Palermo), ma la Roma sarebbe in vantaggio, scrive As.

Tornando all’Atletico, AS spiega che adesso gli sforzi del club sono concentrati su Milik (piace anche alla Juve), attaccante polacco del Napoli che avrebbe gia’ avuto i primi contatti con il ds rojiblanco Andrea Berta. Al giocatore, in scadenza di contratto con il club azzurro nel 2021, sarebbe stato offerto un ingaggio da 5 milioni a stagione, ma per il suo cartellino De Laurentiis, conclude AS, chiederebbe una cifra tra i 40 e i 50 milioni.