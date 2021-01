CorSera – Inter, cessione a Bc Partnes? Oggi cda urgente con Zhang per analizzare la situazione

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni sulla presunta cessione da parte di Zhang di quote azionarie, in occasione della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha confermato la volontà della proprietà di “valutare le opportunità“.

Il Corriere della Sera svela altri dettagli in riferimento alla possibile trattativa con il fondo Bc Partners: “Oggi è in programma un cda urgente per analizzare la pesante situazione economica del club che rischia di paralizzare il mercato di gennaio e ha convinto Suning a aprire una trattativa con Bc Partners. In gioco la cessione di una parte delle quote o addirittura del pacchetto di maggioranza, smentita dal presidente Steven Zhang che sarà collegato in streaming. Le tensioni potrebbero ripercuotersi sulla squadra“.