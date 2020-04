Ceferin “minaccia” il Belgio: “Brugge campione e rischiate le coppe! Meglio porte chiuse che…”

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha attaccato il Belgio per aver terminato prematuramente la stagione calcistica a causa della pandemia di coronavirus e non escluderebbe sanzioni severe. Il Belgio è pronto a dichiarare campione il Club Brugge leader del campionato e a non ricominciare la stagione, con 29 su 30 partite della stagione regolare giocate e con gli spareggi del round finale e i play-off da disputare.

L’Uefa, l’associazione di club Eca e le leghe europee hanno inviato una lettera ai loro membri dicendo di non cancellare i campionati nazionali per ora, e Ceferin si è detto arrabbiato, in un’intervista con la rete televisiva tedesca Zdf che ha pubblicato alcuni estratti delle dichiarazioni che saranno trasmesse integralmente sabato

. “Non credo che questa sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti si addice meglio”, ha detto Ceferin. “E devo dire: i belgi e quelli che potrebbero considerare di fare lo stesso, stanno rischiando la loro partecipazione alla competizione europea del prossimo anno”.

La maggior parte dei campionati europei è sospesa almeno fino alla fine di aprile e sperano che possano completare la stagione, possibilmente a porte chiuse. Per questo motivo la Uefa ha rinviato il torneo Euro 2020 al prossimo anno. La Champions League e l’Europa League sono bloccate e Ceferin ha detto alla Zdf che potrebbero concludersi a porte chiuse e, dopo la fine della stagione regolare, il 30 giugno, ma non in autunno. “Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente”, ha detto Ceferin. “Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa. Probabilmente sarà luglio o agosto. Non possiamo giocare a settembre o ottobre”.