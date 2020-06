Cellino: “Tonali vuole restare in Italia e lo accontenteremo. Ma niente scambi. Tra Inter e Juve…”

“Con Marotta ho un ottimo rapporto così come con Agnelli e Paratici ma Tonali lo hanno chiesto anche altre società italiane ed estere. Lui vuole restare in Italia e lo accontenteremo, prima però deve finire bene il campionato”. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, si esprime così sul gioiello delle rondinelle Sandro Tonali, obiettivo di mercato in particolare di Inter e Juventus.

“Al momento non ho ancora approfondito alcun discorso. Ora mi auguro che il ragazzo giochi bene a pallone in quest’ultima parte di campionato”, aggiunge Cellino ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento.

“Quanto vale Tonali? Le valutazioni le fanno le domande e le offerte. Finora c’e’ stata qualche telefonata ma non ho approfondito, mi viene difficile parlarne dopo tutto quello che è successo. Spero che il ragazzo giochi a pallone e si diverta come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci portino a un’altra problematica che limiti le nostre percentuali di salvezza. Inter e Juve? Sono due società che hanno dimostrato di essere interessate al calciatore, me l’hanno chiesto anche altre, lui vuole rimanere in Italia e lo asseconderemo”.

Si parla di una richiesta di 50 milioni da parte del Brescia, Cellino non si sbilancia ma mette in chiaro che non accetterà contropartite: “Gli scambi non ci piacciono, non siamo venuti a chiedere l’elemosina”.