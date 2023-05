La cena della svolta, la frase profetica: così Inzaghi ha risollevato l’Inter

Nel momento più difficile, Simone Inzaghi è riuscito a reagire. Il tecnico nerazzurro, a volte troppo criticato, non si è abbattuto e ha trovato l'interruttore per far ripartire l'Inter. "La persona, come quasi sempre accade, è diversa dalla caricatura. Che Simone Inzaghi non fosse un aziendalista mansueto, come era stato dipinto negli anni laziali, lo si era già capito lo scorso 30 settembre. "Dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e aumentano i trofei. Stiamo lavorando, dobbiamo far parlare il campo". Al tempo quell'autodifesa così diretta e rumorosa non piacque a tutti. Dentro e fuori dalla Pinetina, parve esagerata. Quasi otto mesi dopo quel giorno, suona però profetica", sottolinea Repubblica.