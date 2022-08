Inter, nel weekend ultimi tentativi per Chalobah e Akanji. Acerbi attende il via libera

Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Trevoh Chalobah, rigorosamente in ordine cronologico: uno di loro 3 nei prossimi giorni diventerà un nuovo calciatore dell'Inter. Lo ha confermato anche l'ad nerazzurro Beppe Marotta nel pre partita del match contro la Lazio, e nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra regalerà a Simone Inzaghi il difensore centrale tanto invocato. Con Acerbi già di fatto bloccato , il weekend sarà decisivo per capire i margini di trattativa per Akanji e Chalobah, i preferiti del club di viale della Liberazione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Ultimo week-end per decidere il difensore che completerà la rosa di Inzaghi. Tra oggi e domani, infatti, l'Inter verificherà definitivamente l'esistenza di qualche spiraglio per Chalobah (su cui c'è stato il pesante inserimento del Milan e resta pure in corsa il Lipsia ma dipende sempre dall'arrivo di un nuovo difensore al Chelsea) o Akanji (in alternativa il club nerazzurro punterà ad ingaggiarlo tra un anno quando scadrà il suo contratto con il Borussia Dortmund), altrimenti via libera a Acerbi. Magari già da lunedì, visto che si tratta soltanto di perfezionare l'impianto dell'operazione (prestito pressoché gratuito) messo in piedi nei giorni scorsi".