Sky – Inter, accordo con Acerbi ma attesa Chalobah: ore di riflessione perché…

Continua la caccia al difensore in casa Inter. Acerbi rimane in pole position, ma la dirigenza nerazzurra prende tempo e riflette anche su altri nomi.

Secondo Sky Sport, "La dirigenza dell'Inter vuole regalare un difensore a Simone Inzaghi. Al momento i nerazzurri sono in una fase di riflessione per quanto riguarda il profilo da scegliere: se da un lato con la Lazio c'è l'accordo per Francesco Acerbi (prestito con diritto di riscatto), dall'altro il club vuole aspettare per un calciatore della Premier League.