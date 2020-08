Champions, l’Inter sale in terza fascia dopo il successo sul Bayer: nerazzurri in prima se…

Una vittoria dal peso specifico altissimo. Il successo per 2-1 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku sul Bayer Leverkusen spalanca all’Inter le porte della semifinale di Europa League, ma non solo: grazie al passaggio del turno, i nerazzurri saranno in terza fascia nel sorteggio dei gironi della prossima Champions League.

Come riferisce Calcio & Finanza, al momento il punteggio del ranking Uefa dei nerazzurri è di 40.000, mentre quello della Lazio è di 41.000. Tuttavia, una sconfitta in semifinale permetterebbe alla squadra di Conte di raggiungere i biancocelesti. Il regolamento prevede, infatti, un punto per una sconfitta nei tempi regolamentari o supplementari, due per un pareggio dopo i supplementari e tre per la vittoria. In caso di arrivo a pari punti, conterà l’ultima stagione, con l’Inter a 21.000 mentre la Lazio a 4.000 in seguito all’eliminazione alla fase a gironi di Europa League.

Discorso diverso in caso di vittoria dell’Europa League: in quel caso l’Inter andrebbe di diritto in prima fascia.