Champions, l’Inter sogna l’impresa: i quarti valgono 15 mln. Ma ad Appiano frenano

"Ieri ad Appiano i musi dei reduci dell’Allianz erano assai lunghi, come normale che sia dopo aver perso un derby di Italia, in quella maniera poi. Dopo l’allenamento mattutino, tutti insieme - allenatore, calciatori e staff —, hanno seguito nella Club House i sorteggi. L’urna non ha deluso, ma all’Inter hanno la memoria lunga e hanno subito tirato dal cassetto il precedente recente proprio in casa Juve: nel 2020-21, con Pirlo in panchina, Conceiçao rovinò l’ultimo pezzo di soggiorno italiano al connazionale Ronaldo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.