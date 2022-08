Champions League, definito il quadro delle qualificate. Ecco cosa rischia l’Inter

Sono terminati questa sera i playoff di qualificazione di Champions League: le ultime 3 squadre che si aggiudicano il pass per la fase a gironi sono Copenhagen, Rangers e Dinamo Zagabria, che eliminano rispettivamente Trabzonspor, PSV Eindhoven e Bodo Glimt. L'Inter, inserita in terza fascia, rischia degli incroci tanto affascinanti quanto complicati: nella prima e nella seconda urna ci sono squadre come il Real Madrid campione in carica, il Bayern Monaco, il PSG, il Manchester City, ma anche Liverpool, Chelsea e Barcellona. Un girone da incubo potrebbe comprendere Real Madrid, Liverpool e Marsiglia, uno più morbido sarebbe composto da Eintracht, Siviglia e Maccabi Haifa. Domani a Istanbul alle ore 18 il sorteggio.