I tre ‘no’ dell’Ajax, l’avvocato come piano B e i Mondiali: Inter, chi è Mazraoui

Mai mollare, ma con un’alternativa sempre a portata di mano. Per Noussair Mazraoui l’esempio di papà Moustafa è sempre stato un mantra. Lui decise di lasciare il Marocco dopo il matrimonio per garantire un futuro più solido alla propria famiglia e trasferirsi a Leiderdorp, piccolo sobborgo a mezzora di strada da Amsterdam.

Noussair ha sommato quelle convinzioni ai sogno e il talento per quello che è diventato un mix vincente. Mazraoui ha partecipato alla cavalcata storica della nazionale del Marocco ai Mondiali in Qatar fino alla semifinale, una delle vette più alte di una carriera ricca di soddisfazioni.

La caparbietà di Noussair viene premiata. "Il ragazzo dovrà mettere su ancora un bel po' di muscoli, ma un talento così non va sprecato” disse il responsabile del settore giovanile dell’Ajax alla famiglia Mazraoui con tanto di maglia corredata dalla prima convocazione per gli allenamenti.

E il piano B? "Se non fossi riuscito a diventare un calciatore professionista - confessò dopo il debutto in prima squadra nel 2018 - avrei sicuramente studiato legge per fare l’avvocato".

Un percorso che lo ha portato a finire nel mirino dei top club europei a pochi mesi dall’esordio in prima squadra dell’Ajax. A battere la concorrenza il Bayern Monaco con l’affare a parametro zero e un contratto da otto milioni di euro lordi a stagione.

“L'Inter lo segue con attenzione da tre anni e, dopo Milan e Napoli, ci sta facendo un pensierino in caso di offerte succulente per Dumfries nell'ordine dei 60 milioni. I dirigenti nerazzurri sono convinti possa essere il sostituto ideale dell'olandese per caratteristiche tecniche e tattiche, senza tralasciare il fatto che Mazraoui sarebbe in grado di giocare anche a sinistra, sia da terzino che da esterno alto”.