Chiesa, l’Inter prepara una nuova offensiva: poker di nomi per convincere la Fiorentina

L’Inter intende fare sul serio per Federico Chiesa: l’esterno della Fiorentina piace parecchio alla dirigenza nerazzurra, così come ad Antonio Conte, e la recente chiusura di Commisso verso la Juventus riaccende le chance interiste. Secondo Tuttosport, Marotta starebbe già pensando a delle contropartite tecniche da inserire per limare l’esborso economico dell’operazione:

“La sua valutazione rimane alta, almeno 60 milioni. Una cifra che l’Inter potrebbe coprire senza grossi problemi se dovessero concretizzarsi le cessioni dei vari giocatori in prestito (vedi Icardi per 70 milioni) o andare in porto l’operazione Lautaro Martinez col Barcellona (l’incasso, al netto delle contropartite, sarebbe comunque di almeno 80 milioni). L’idea di Marotta, però, è quella di arrivare a Chiesa mettendo sul piatto dei giocatori. Offrire denaro, certo, fra i 20 e i 30 milioni, ma poi giungere alla valutazione di 60 col cartellino di un paio di elementi“.

POKER – “In primis Dalbert, valutato 12 milioni (questo il valore a bilancio a fine annata), già ora in prestito secco alla Fiorentina. Dopodiché l’Inter potrebbe mettere sul piatto diverse opzioni.

Una, per esempio, conduce a Nainggolan qualora il Cagliari non riuscisse ad acquistarlo o a riaverlo in prestito. La Fiorentina la scorsa estate aveva trovato un’intesa per prenderlo in prestito, ma poi prevalse la volontà del Ninja di tornare in Sardegna anche per questioni familiari. Nainggolan pesa ancora a bilancio per circa 20 milioni, l’Inter dovrebbe aiutare i viola per l’ingaggio, magari pagando un buonuscita, ma se si trovasse la quadra sul belga, arrivare a quel punto a quota 60 milioni per Chiesa fra soldi e contropartite sarebbe più semplice.

Fra i giocatori nel mazzo, anche Gagliardini, vecchio obiettivo viola, eventuali giovani della Primavera e pure Pinamonti, che piace anche al Toro e ceduto dall’Inter nell’estate 2019 al Genoa (prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni), ma destinato a tornare in nerazzurro“.